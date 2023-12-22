Псковские росгвардейцы помогли приюту для животных

15:08, 22 декабря 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы посетили приют для животных «Сытый пёс», сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы предварительно узнали у работников приюта, в чём нуждаются животные. Они привезли для 140 собак корма и гигиенические принадлежности.

Кроме того, росгвардейцы и волонтёры договорились о продолжении сотрудничества на регулярной основе.

Напомним, что ранее приют для животных «Лесопилка» запустил новогоднюю акцию «Ёлка желаний», а в Великих Луках полицейский помог брошенной в мороз собаке.