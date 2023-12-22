Псковские росгвардейцы помогли приюту для животных
Псковские росгвардейцы посетили приют для животных «Сытый пёс», сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Росгвардейцы предварительно узнали у работников приюта, в чём нуждаются животные. Они привезли для 140 собак корма и гигиенические принадлежности.
Кроме того, росгвардейцы и волонтёры договорились о продолжении сотрудничества на регулярной основе.
Напомним, что ранее приют для животных «Лесопилка» запустил новогоднюю акцию «Ёлка желаний», а в Великих Луках полицейский помог брошенной в мороз собаке.
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