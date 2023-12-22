Михаил Ведерников выразил соболезнования родственникам погибших сотрудников правительства Псковской области

23:15, 22 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудниц комитета по сельскому хозяйству Псковской области и водителя автобазы правительства региона. Пост об этом опубликован в телеграм-канале Михаила Ведерникова.

«Искренние, отзывчивые, замечательные – коллеги всегда будут вспоминать их самыми добрыми словами. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям обязательно окажем. Друзья, пожалуйста, будьте аккуратны и предельно внимательны на дорогах, берегите себя и других участников дорожного движения», – написал глава региона.

Напомним, что две сотрудницы комитета Татьяна Ермакова и Ирина Павлова, а также водитель Андрей Булин попали в ДТП в деревне Ночлегово Пустошкинского района сегодня, 22 декабря. Автомобиль погибших сотрудников правительства региона столкнулся с фурой.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что автомобиль, в котором ехали сотрудницы комитета и водитель, занесло на мокром снегу и вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой. На данный момент обстоятельства совершения ДТП устанавливаются. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.