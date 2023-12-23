Герои современной России: о помощи мигрантам, дружбе народов и уважении старших – в интервью с Раънохон Расуловой

17:55, 23 декабря 2023, ПАИ

На территории Псковской области проживают представители различных национальностей, уникальных по своей культуре, языку, обычаям и вероисповеданию. В нашем регионе, как и в стране в целом, уделяют особое внимание вопросам интеграции мигрантов в систему принимающего общества. Руководитель регионального отделения Центра правовой помощи мигрантам В. В. Коженова Раънохон Расулова уверена, что «все эти народы – наша общая семья, ведь история России не раз нас учила, что только вместе мы сила». Как обществу избавиться от преувеличенных взглядов на мигрантов как на источник потенциальной угрозы, услышать печали и нужды их сообщества и стать реальным мостом между мигрантами и властью, она знает не понаслышке. Именно поэтому к её мнению прислушиваются как к слову самого уважаемого аксакала. О своём пути, дружбе народов и помощи людям она рассказала ПАИ в рамках проекта «Герои современной России».

Только факты

Руководитель Псковского регионального отделения Центра правовой помощи мигрантам В. В. Коженова Раънохон Расулова (Раиса Александровна) родилась в Ленинабаде Таджикской ССР. Имеет два высших образования: окончила Таджикский национальный университет по специальности «экономист» и Уральскую государственную юридическую академию» по специальности «юрист».

Центр правовой помощи мигрантам В. В. Коженова помогает иностранным гражданам со всего света решить огромное количество проблем, с которыми они сталкиваются, приезжая в Россию: оформление патента и регистрации, получение РВП, ВНЖ и гражданства, устройство детей мигрантов в школу и многое другое.

– Расскажите о себе. Какие главные принципы воспитания были у ваших родителей?

– Каждый родитель хочет воспитать самостоятельного, счастливого и достойного ребёнка. Для моих родителей было важно с детства привить уважение к старшим. Если ребёнок уважает старших, уважает своих родителей, то он всё сделает, чтобы они им гордились, как это и было в моём случае. Я благодарна родителям за то, что они уделяли большое внимание здоровью и образованию своих детей, учили нас традициям и обычаям семьи.

– Как оказались в Псковской области?

– Сюда я приехала благодаря моему наставнику, дорогому проводнику и источнику вдохновения, удивительному человеку, который помогает всем, кто бы к нему ни обратился, генералу Александру Фёдоровичу Иванову. Казалось бы, где Москва и где Великие Луки? Я приехала сюда навестить его и его милую жену, поработать у него помощником. Он всегда меня наставлял, чтоб я умела выслушать любого человека, который ко мне обратится, и протянула ему руку помощи. Так я и осталась в Великих Луках.

– Почему приняли решение возглавить региональное отделение центра помощи мигрантам?

– После семилетней работы в сфере миграции меня пригласили в Москву и предложили возглавить Псковское региональное отделение. Я, конечно, согласилась. Ведь это для меня не просто работа, но и возможность помочь людям, которые действительно нуждаются в помощи.

– Вы регулярно проводите акцию «Час мигранта». В чём основные задачи этой инициативы?

– Ко мне приходят люди со своими вопросами, проблемами, житейскими неурядицами, с решением которых я помогаю безвозмездно. Консультирую по поводу получения РВП, ВНЖ, регистрации, а также содействую в оказании медицинской помощи и помогаю тем, кто потерял жильё, решаю множество других вопросов, которые возникают в наше непростое время. При необходимости связываюсь с компетентными органами, которые могут помочь в решении их проблем. Главное – помочь.

– С какими вопросами чаще всего обращаются люди?

– Самые распространённые вопросы, с которыми обращаются люди, касаются миграционного учёта. Достаточно много граждан, которые работают на фермах, которым нужно оказать помощь с жильём, подсказать, как получить РВП, ВНЖ и гражданство РФ.

– Много ли мигрантов находится в Псковской области? Сколько из них – легально, а сколько – нет? Сейчас наблюдается спад или рост миграции в страну и наш регион? Откуда чаще всего прибывает эта категория людей?

– В Псковской области находится достаточно много мигрантов, и сейчас рост миграции по-прежнему наблюдается. По статистике, только за последние 12 лет по программе переселения сюда переселилось жить и трудиться около 11 тысяч человек. Очень много также тех, кто приезжает сюда на работу. Чаще это граждане Белоруссии, Украины, Молдавии. Как показывает статистика, большая часть мигрантов находится здесь легально.

Также достаточно многочисленной является группа мигрантов из Средней Азии. Они приезжают, чтобы обеспечить хорошие условия жизни своим родителям, жёнам и детям. Заработанные деньги отправляют домой, но, увы, их не хватает. Поскольку наблюдаются колебания на валютном рынке, им стало невыгодно оставаться. Поэтому приток этой категории мигрантов сейчас сократился.

– Каков их национальный, возрастной и профессиональный состав? Почему выбирают наш регион?

– К нам по программе переселения очень много приезжает врачей, учителей, воспитателей, технологов, программистов, а также строителей, поваров и продавцов. В основном это та категория, возраст которой находится в пределах от 30 до 60 лет. А выбирают наш регион по совету знакомых, родственников, потому что он очень спокойный.

– Чем помогают власти?

– Я часто обращаюсь со своими предложениями в посольство, и они всегда помогают. У меня тёплые отношения с сотрудниками МВД России. Хочу выразить огромную благодарность всем руководителям органов власти за обоюдное сотрудничество и за предоставленную возможность работать в данной сфере, за тот вклад в наше нелёгкое дело, за помощь и содействие.

– Вы сотрудничаете с диаспорами?

– Мы обязательно взаимодействуем с диаспорами. Не раз приглашали их к нам, стараемся поддерживать отношения, чтобы сплотить народ.

– Есть ли общий праздник, который нас всех объединяет?

– Мы всегда стараемся как-то отметить праздники, ведь это тоже очень сближает людей. Например, на Новый год мы дарим подарки детям, медикам и учителям. Совместно проводим праздник в День народного единства. Навруз, праздник весны, мы также празднуем совместно, дабы объединить народы.

– Ваша организация – своеобразный прообраз многонациональной страны. Как удаётся объединять людей разных вероисповеданий и культурных традиций? Есть ли обратная связь?

– Всех, кто приходит ко мне, объединяет в первую очередь общая проблема. Для людей, а особенно мигрантов, очень важно, чтоб их поняли, услышали и, что немаловажно, помогли. Вероисповедание, культура, традиции, конечно, у всех разные, но все мы люди, и наш долг – помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

– Вы помогаете центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Как находите силы и время на благотворительную деятельность? Чем-то порадуете ребят и к Новому году?

– Чужих детей не бывает, вот мы и помогаем. Была бы моя воля, я бы всех детей забрала, но, к сожалению, не могу. Мы делаем это от всей души и рады, что, если хотя бы приготовим им тот же плов или любое другое угощение, они будут сыты и довольны, почувствуют заботу. Это также очень сплачивает граждан, которые участвуют в этой помощи. И в этом году мы планируем сделать деткам подарки к Новому году, чтобы они продолжали верить в доброту людей, да и просто были счастливы в тот момент, когда откроют свои подарки.

– Кто для вас герои России?

– Для меня герои России – это прежде всего люди, которые совершают подвиг, спасая чью-то жизнь. Все наши ветераны – это герои нашей страны. На самом деле у нас множество героев, которые, несмотря на опасность, ради спасения людей способны залезть в горящую квартиру или погрузиться в ледяную воду. А потом они просто молча уходят, не крича об этом во всеуслышание. И конечно же, для меня герои – это ребята, которые и сейчас ежеминутно рискуют своей жизнью, защищая наши рубежи. Вот это истинные герои!