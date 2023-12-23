Светлана Мельникова: Присутствие на выставке Ван Сюлин в Пскове – большая честь

14:54, 23 декабря 2023, ПАИ

О выставке китайской художницы Ван Сюлин, которая открылась во Дворе Постникова сегодня, 23 декабря, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Совсем недавно я имела честь поучаствовать в культурном форуме в Санкт-Петербурге. И круглый стол, на котором присутствовал весь музейный цех страны, был посвящён теме «Культурные мосты». Всё встанет на свои места. Первая дорога, по которой будут восстанавливаться человеческие, добрые, профессиональные отношение, – это, конечно, культура. Музейщики – это мостостроители. Мы строим мосты, и кто бы их ни разводил и ни пытался развести, мы будем строить, строить и строить», – сказала Светлана Мельникова.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника также отметила, что присутствие на выставке Ван Сюлин – большое счастье и честь.

Мероприятие было организовано в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Художница из КНР представила свои художественные работы и продемонстрировала мастер-шоу по рисованию картины. Посмотреть фоторепортаж с выставки можно по ссылке.