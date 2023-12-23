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Общество

Светлана Мельникова: Присутствие на выставке Ван Сюлин в Пскове – большая честь

О выставке китайской художницы Ван Сюлин, которая открылась во Дворе Постникова сегодня, 23 декабря, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передаёт корреспондент ПАИ.

Светлана Мельникова: «Присутствие на выставке Ван Сюлин в Пскове – большая честь». Фото: ПАИ

«Совсем недавно я имела честь поучаствовать в культурном форуме в Санкт-Петербурге. И круглый стол, на котором присутствовал весь музейный цех страны, был посвящён теме «Культурные мосты». Всё встанет на свои места. Первая дорога, по которой будут восстанавливаться человеческие, добрые, профессиональные отношение, – это, конечно, культура. Музейщики – это мостостроители. Мы строим мосты, и кто бы их ни разводил и ни пытался развести, мы будем строить, строить и строить», – сказала Светлана Мельникова.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника также отметила, что присутствие на выставке Ван Сюлин – большое счастье и честь.

Мероприятие было организовано в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Художница из КНР представила свои художественные работы и продемонстрировала мастер-шоу по рисованию картины. Посмотреть фоторепортаж с выставки можно по ссылке.

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