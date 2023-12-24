Механизм выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам утвердили в России

11:56, 24 декабря 2023, ПАИ

Правила выдачи в 2024 году сертификатов на покупку жилья в любом регионе или на полное погашение ипотеки для детей-сирот, достигших 23 лет, утвердили в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Заявление на получение жилищного сертификата можно будет подать лично через МФЦ или в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Средства сертификата будут сразу направляться на счета продавцов квартир или кредитных организаций. Благодаря этому дети-сироты будут защищены от мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за 2023 год было реализовано 22 жилищных сертификата детям-сиротам на 60 млн рублей. При этом в 2023 году объём региональных средств на покупку квартир для детей-сирот будет увеличен.