Более 40 мероприятий проведет Псковский музей-заповедник в новогодние праздники

16:27, 24 декабря 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник подготовил масштабную программу на новогодние праздники для всей семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Всего в программе более 40 мероприятий:

Декабрь

1. Мастер-класс на изготовление венка для свечи «Ласковый огонёк в руках», 6+.

Место и время проведения –28 декабря в 11:00, 2 января в 13:00, 4 января в 11:00 и 15:00, 5 января в 11:00, 6 января в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

2. Мастер-класс по вязанию иглой «Ёлочка на ёлочку», 12+.

Место и время проведения – 29 декабря в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

3. Мастер-класс по изготовлению мягкого сувенира «Новогоднее настроение», 6+.

Место и время проведения – 28 декабря в 13:00, 2 января в 15:00, 4 января в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

4. Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века».

Место и время проведения – 29 декабря в 11:00, 2 января в 11:00, 6 января в 11:00, 7 января в 11:00, 8 января в 11:00 и 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

5. Культурно-образовательная интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го».

Место и время проведения – 29 декабря в 15:00, 3 января в 15:00, 5 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

6. Интерактивная программа «Святки».

Место и время проведения – 30 декабря в 15:00, 6 и 7 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

Январь

1. Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор», 8+.

Место и время проведения – 2 января в 19:00 в Псковском кремле.

2. Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу».

Место и время проведения – 2 января в 14:00 и 16:00, 5 января в 14:00 и 16:00, 8 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.

3. Мастер-класс по верховой набойке рисунка на ткани и росписи деревянного магнита «Новогодний сувенир из Печор».

Место и время проведения – 2 и 3 января в 12:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

4. Сборная экскурсия по Печорам.

Место и время проведения – 2 и 3 января в 13:00, 7 января 13:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

5. Мастер-класс «Магия открыток».

Место и время проведения – 2 и 3 января в 15:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

6. Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи».

Место и время проведения – 3 января в 14:00 и 16:00, 4 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.

7. «Вертеп: рождественский спектакль».

Место и время проведения – 3-6 января ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 7 января в 13:00, 15:00, 18:00, 8 января в 13:00 и 15:00 в Поганкиных палатах на улице Некрасова, дом 5.

8. Интерактивная программа «Старая крепость», 8+.

Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Псковском кремле.

9. «Бал в Псковском кремле», 16+.

Место и время проведения – 3 января в 19:00 в Псковском кремле.

10. Интерактивная программа «До Нового года не трогать!».

Место и время проведения – 3 января в 12:00, 5 января в 12:00 и 15:00, 7 января в 12:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.

11. Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике».

Место и время проведения – 3 января в 18:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.

12. Концерт-микс произведений различных стран и эпох «Новогодний калейдоскоп», 6+.

Место и время проведения – 4 января в 19:00 в Псковском кремле.

13. Интерактивная экскурсия «На службе государевой».

Место и время проведения – 4 января в 15:00 на Варлаамовском углу по адресу: улица Леона Поземского, дом 46.

14. Программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты».

Место и время проведения – 4 января в 12:00, 7 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. в деревне Полибино Великолукского района.

15. Интерактивная программа-квест «Новогодний переполох».

Место и время проведения – 4 и 5 января в 11:00 и 15:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

16. Сборная экскурсия по музею истории города Печоры.

Дата и мето проведения – 4 и 5 января в 13:00, 6 января 12:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

17. Сборная экскурсия по Музею-усадьбе С.В. Ковалевской.

Место и время проведения – 5 января в 12:00, 8 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.

18. Концерт романсов в исполнении заслуженной артистки России Натальи Александровой «Зимняя фантазия», 6+.

Место и время проведения – 5 января в 19:00 в Псковском кремле.

19. Сборная экскурсия по музею-усадьбе С.В. Ковалевской.

Место и время проведения – 5 января в 12:00, 8 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.

20. Театрализованная программа с элементами русского фольклора «Звездочёт», 8+.

Место и время проведения – 6 января в 19:00 в Псковском кремле.

21. Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми по рождественской традиции в рамках акции «Рождество – семейный праздник».

Место и время проведения – 6 января в 12:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.

22. Мастер-класс по изготовлению изразца «Изразца ковер цветной».

Место и время проведения – 6 января в 14:00 и 16:00, 7 января в 14:00 и 16:00 в Палатах Постникова на улице О. Кошевого, дом 2.

23. Обзорная экскурсия по городу (без Кремля).

Место и время проведения – 6 января в 16:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.

24. Семейная викторина с лотереей «Традиции Нового года и Рождества».

Место и время проведения – 6 января в 11:00 и 14:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

25. Интерактивная программа «Кремлевская ёлка», 6+.

Место и время проведения – 7 января в 13:00 в Псковском кремле.

26. Викторина на знание псковской истории и культуры «Кремлёвский квиз», 14+.

Место и время проведения – 7 января в 19:00 в Псковском кремле.

27. Праздничное мероприятие «Свет Рождества».

Место и время проведения – 7 января в 13:00 в картинной галерее Псковского музея-заповедника.

28. Мастер-класс «Подкова на счастье», 12+.

Место и время проведения – 8 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).

29. Интерактивная программа «По платью видно, кто идет».

Место и время проведения – 8 января в 14:00 в Печорах на улице Международной, дом 6 .

30. Праздничные программы «На неведомых дорожках» и «Традиции Рождества». .

Место и время проведения – до 8 января в мемориальном музее-усадьбе М.П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района.

31. Кукольное представление «Рождественская история».

Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.

32. Праздничая программа «Ночь перед Рождеством».

Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.

33. Представление «Приключения Щелкунчика».

Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.

34. Выставка «До Нового года не трогать!».

Место и время проведения – до 28 января в Палатах Постникова на улице О. Кошевого, дом 2.

Также можно узнать, куда сходить с детьми в Пскове на новогодние праздники.