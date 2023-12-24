Более 40 мероприятий проведет Псковский музей-заповедник в новогодние праздники
Псковский музей-заповедник подготовил масштабную программу на новогодние праздники для всей семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Всего в программе более 40 мероприятий:
Декабрь
1. Мастер-класс на изготовление венка для свечи «Ласковый огонёк в руках», 6+.
Место и время проведения –28 декабря в 11:00, 2 января в 13:00, 4 января в 11:00 и 15:00, 5 января в 11:00, 6 января в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
2. Мастер-класс по вязанию иглой «Ёлочка на ёлочку», 12+.
Место и время проведения – 29 декабря в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
3. Мастер-класс по изготовлению мягкого сувенира «Новогоднее настроение», 6+.
Место и время проведения – 28 декабря в 13:00, 2 января в 15:00, 4 января в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
4. Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века».
Место и время проведения – 29 декабря в 11:00, 2 января в 11:00, 6 января в 11:00, 7 января в 11:00, 8 января в 11:00 и 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
5. Культурно-образовательная интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го».
Место и время проведения – 29 декабря в 15:00, 3 января в 15:00, 5 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
6. Интерактивная программа «Святки».
Место и время проведения – 30 декабря в 15:00, 6 и 7 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
Январь
1. Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор», 8+.
Место и время проведения – 2 января в 19:00 в Псковском кремле.
2. Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу».
Место и время проведения – 2 января в 14:00 и 16:00, 5 января в 14:00 и 16:00, 8 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.
3. Мастер-класс по верховой набойке рисунка на ткани и росписи деревянного магнита «Новогодний сувенир из Печор».
Место и время проведения – 2 и 3 января в 12:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
4. Сборная экскурсия по Печорам.
Место и время проведения – 2 и 3 января в 13:00, 7 января 13:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
5. Мастер-класс «Магия открыток».
Место и время проведения – 2 и 3 января в 15:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
6. Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи».
Место и время проведения – 3 января в 14:00 и 16:00, 4 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.
7. «Вертеп: рождественский спектакль».
Место и время проведения – 3-6 января ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 7 января в 13:00, 15:00, 18:00, 8 января в 13:00 и 15:00 в Поганкиных палатах на улице Некрасова, дом 5.
8. Интерактивная программа «Старая крепость», 8+.
Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Псковском кремле.
9. «Бал в Псковском кремле», 16+.
Место и время проведения – 3 января в 19:00 в Псковском кремле.
10. Интерактивная программа «До Нового года не трогать!».
Место и время проведения – 3 января в 12:00, 5 января в 12:00 и 15:00, 7 января в 12:00 во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.
11. Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике».
Место и время проведения – 3 января в 18:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.
12. Концерт-микс произведений различных стран и эпох «Новогодний калейдоскоп», 6+.
Место и время проведения – 4 января в 19:00 в Псковском кремле.
13. Интерактивная экскурсия «На службе государевой».
Место и время проведения – 4 января в 15:00 на Варлаамовском углу по адресу: улица Леона Поземского, дом 46.
14. Программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты».
Место и время проведения – 4 января в 12:00, 7 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. в деревне Полибино Великолукского района.
15. Интерактивная программа-квест «Новогодний переполох».
Место и время проведения – 4 и 5 января в 11:00 и 15:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
16. Сборная экскурсия по музею истории города Печоры.
Дата и мето проведения – 4 и 5 января в 13:00, 6 января 12:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
17. Сборная экскурсия по Музею-усадьбе С.В. Ковалевской.
Место и время проведения – 5 января в 12:00, 8 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.
18. Концерт романсов в исполнении заслуженной артистки России Натальи Александровой «Зимняя фантазия», 6+.
Место и время проведения – 5 января в 19:00 в Псковском кремле.
19. Сборная экскурсия по музею-усадьбе С.В. Ковалевской.
Место и время проведения – 5 января в 12:00, 8 января в 12:00 в музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.
20. Театрализованная программа с элементами русского фольклора «Звездочёт», 8+.
Место и время проведения – 6 января в 19:00 в Псковском кремле.
21. Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми по рождественской традиции в рамках акции «Рождество – семейный праздник».
Место и время проведения – 6 января в 12:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.
22. Мастер-класс по изготовлению изразца «Изразца ковер цветной».
Место и время проведения – 6 января в 14:00 и 16:00, 7 января в 14:00 и 16:00 в Палатах Постникова на улице О. Кошевого, дом 2.
23. Обзорная экскурсия по городу (без Кремля).
Место и время проведения – 6 января в 16:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.
24. Семейная викторина с лотереей «Традиции Нового года и Рождества».
Место и время проведения – 6 января в 11:00 и 14:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.
25. Интерактивная программа «Кремлевская ёлка», 6+.
Место и время проведения – 7 января в 13:00 в Псковском кремле.
26. Викторина на знание псковской истории и культуры «Кремлёвский квиз», 14+.
Место и время проведения – 7 января в 19:00 в Псковском кремле.
27. Праздничное мероприятие «Свет Рождества».
Место и время проведения – 7 января в 13:00 в картинной галерее Псковского музея-заповедника.
28. Мастер-класс «Подкова на счастье», 12+.
Место и время проведения – 8 января в 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксенза).
29. Интерактивная программа «По платью видно, кто идет».
Место и время проведения – 8 января в 14:00 в Печорах на улице Международной, дом 6 .
30. Праздничные программы «На неведомых дорожках» и «Традиции Рождества». .
Место и время проведения – до 8 января в мемориальном музее-усадьбе М.П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района.
31. Кукольное представление «Рождественская история».
Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.
32. Праздничая программа «Ночь перед Рождеством».
Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.
33. Представление «Приключения Щелкунчика».
Место и время проведения – до 15 января в мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района.
34. Выставка «До Нового года не трогать!».
Место и время проведения – до 28 января в Палатах Постникова на улице О. Кошевого, дом 2.
Также можно узнать, куда сходить с детьми в Пскове на новогодние праздники.
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