Электроэнергии временно не будет сегодня в двух деревнях Псковского района
Электроэнергию временно отключат в двух деревнях Псковского района сегодня, 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Электроэнергии временно не будет в деревнях Хотицы и Батьковичи с 9:15 до 16:15.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал неприемлемой ситуацию с устранением последствий непогоды. На рабочем совещании речь, в частности, шла о восстановлении оборванных электросетей и уборке дорог в районах.
Псковское отделение фонда «Защитники Отечества» отработало за год пять тысяч обращений
Художник-мозаичист из Вологды намерен обратиться к главе Пскова с призывом спасти советские мозаики
Михаил Ведерников: Достижения Псковской области обусловлены поддержкой Путина и президентскими нацпроектами
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