Электроэнергии временно не будет сегодня в двух деревнях Псковского района

09:27, 25 декабря 2023, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в двух деревнях Псковского района сегодня, 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Электроэнергии временно не будет в деревнях Хотицы и Батьковичи с 9:15 до 16:15.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал неприемлемой ситуацию с устранением последствий непогоды. На рабочем совещании речь, в частности, шла о восстановлении оборванных электросетей и уборке дорог в районах.