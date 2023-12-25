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Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 26 и 27 декабря

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут 26 и 27 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 26 и 27 декабря. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

26 декабря (вторник) санитарные дни будут в следующих объектах музея: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, Картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, Музей истории города Печоры, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

27 декабря (среда) санитарный день пройдёт в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник проведёт более 40 мероприятий для псковичей и гостей города в новогодние праздники.

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