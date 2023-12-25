Студенты ПсковГУ посетили приют для животных «Лесопилка»

11:53, 25 декабря 2023, ПАИ

Студенты колледжа ПсковГУ посетили приют для животных «Лесопилка», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Выезды в приюты для животных уже стали традицией колледжа. Ребята привезли гостинцы для животных, поиграли и погуляли с ними.

Проявлять доброту и милосердие – это очень просто. Каждая встреча с животным – это радость и теплота общения, отметили организаторы.

Ранее приют «Лесопилка» запустил новогоднюю акцию «Ёлка желаний», а псковские росгвардейцы посетили приют «Шанс». Они привезли для 140 собак корма и гигиенические принадлежности.