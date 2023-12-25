Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание 12-летнего мальчика из Печор

16:46, 25 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание 12-летнего мальчика во время рабочего выезда в Печоры сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

12-летний Савелий написал Деду Морозу письмо, в котором рассказал о своём желании познакомиться с губернатором и пожать ему руку. Об этом в соцсети главы региона написала мама мальчика Ольга.

Во время выезда в Печоры Михаил Ведерников исполнил желание Савелия, а также вручил ему и остальным детям из этой семьи новогодние подарки.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон исполнят мечты детей в рамках региональной акции «Ёлка желаний».