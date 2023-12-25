Новая дорожная техника поступила в Островский район
Новая дорожная техника поступила в автопарк Островского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
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Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова
Автопарк дорожной техники пополнился самосвалом, мини-погрузчиком и трактором с навесным оборудованием.
Новую технику передали в Островский район в рамках региональной программы «Чистая область», реализуемой при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Эта техника здорово поможет нашим коммунальщикам, будет использоваться в целях обслуживания элементов городской инфраструктуры для содержания общественных пространств», – подчеркнул Дмитрий Быстров.
Всего в рамках программы «Чистая область» закуплено 40 единиц спецтехники и 19 единиц навесного оборудования на 300 млн рублей.
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