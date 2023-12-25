Новая дорожная техника поступила в Островский район

17:42, 25 декабря 2023, ПАИ

Новая дорожная техника поступила в автопарк Островского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова



Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова



Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова



Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова







Автопарк дорожной техники пополнился самосвалом, мини-погрузчиком и трактором с навесным оборудованием.

Новую технику передали в Островский район в рамках региональной программы «Чистая область», реализуемой при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Эта техника здорово поможет нашим коммунальщикам, будет использоваться в целях обслуживания элементов городской инфраструктуры для содержания общественных пространств», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Всего в рамках программы «Чистая область» закуплено 40 единиц спецтехники и 19 единиц навесного оборудования на 300 млн рублей.