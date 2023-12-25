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Спорт

Спортсменки из Пустошки вышли в финал региональных соревнований по мини-футболу

Спортсменки из Пустошки вышли в финал региональных соревнований по мини-футболу, сообщает газета «Вперёд».

Спортсменки из Пустошки вышли в финал региональных соревнований по мини-футболу. Фото: газета «Вперёд»

«С радостью информируем, что команда девочек старшей группы 2008–2009 годов рождения, учащихся Пустошкинского центра образования, победила на зональном этапе проекта «Мини-футбол – в школу». В воскресенье, 24 декабря, наши девочки сыграли вничью с Куньинской СОШ со счётом 3:3 и обыграли Пушкиногорскую СОШ имени А. С. Пушкина – 8:1. В итоге на финальном региональном этапе сыграют три наши команды: юноши 2010–2011 и 2006–2007 годов рождения и девочки 2008–2009 годов рождения. Поздравляем!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу.

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