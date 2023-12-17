«Звёздное небо» и ярмарка: праздничная атмосфера появляется на улице Пушкина в Пскове

17:35, 17 декабря 2023, ПАИ

На улице Пушкина в Пскове продолжается монтаж «Звёздного неба». Если на неделе под него монтировали основание и несущие провода, то теперь вешают уже саму гирлянду. Монтаж праздничной подсветки завершат до 20 декабря.

Комплектация светового потолка, который будет имитировать звёздное небо, состоит из световых подвесов, светодиодной нити, троса, шлейфа с коннекторами, монтажного и коммутационного наборов. Светодиодная нить выбрана тёплого белого цвета. Световой потолок будет натянут в течение всего года.

Также оживают и начинают светиться новогодними огнями и ярмарочные домики на улице Пушкина: здесь появляются первые праздничные товары и деликатесы.

Ранее в администрации города сообщили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

Кроме того, ранее на улицу Пушкина в Пскове вернули отреставрированные скамейки.