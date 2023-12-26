Как избежать травм при катании с горки, рассказали россиянам

13:44, 26 декабря 2023, ПАИ

Как избежать ушибов, вывихов и переломов при катании с горки и что делать, если травма всё-таки случилась, рассказал врач общей практики Игорь Алентов. Об этом пишет газета «Известия».

Традиционным зимним развлечением у россиян считается катание с горки на санках, ледянках и ватрушках. Чтобы избежать травм, нужно внимательно осматривать местность и выбирать склоны без деревьев и камней, вдали от проезжей части и водоёмов. Горка должна быть ровной и не слишком крутой, ледяная или деревянная горка – с бортиками, защищающими человека от падения.

Безопаснее скатываться с горки на небольшой ледянке или санках с алюминиевыми полозьями (как в советских моделях). Они практически не разворачиваются во время движения, поэтому риск налететь на что-то снижается.

По словам врача, ватрушки лучше вообще не использовать: они неуправляемые, легко разворачиваются, на них сложно затормозить и быстро выбраться, чтобы избежать столкновения. На кочках ватрушка легко подпрыгивает, и при приземлении есть высокий риск компрессионного перелома позвоночника.

Детям перед катанием важно объяснять правила безопасности. Врач отмечает, что разрешать самостоятельно скатываться с горки можно только тем детям, которые хорошо понимают чужую речь, умеют разговаривать и следуют указаниям старших. Взрослым не следует кататься с горки в состоянии алкогольного опьянения.

Скатываться можно только ногами вперёд. Чтобы избежать столкновения с другими катающимися, по окончании спуска нужно сразу отходить в сторону и подниматься обратно сбоку.

Если случилась травма, следует обратиться в травмпункт или вызвать скорую медицинскую помощь. Врач рекомендует обращаться за медицинской помощью, даже если травма кажется незначительной.

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