Деды Морозы и дракон поздравляют жителей Пыталово с Новым годом

19:02, 26 декабря 2023, ПАИ

Компания Дедов Морозов поздравляет жителей Пыталово на улицах, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»















«Специалисты Молодёжного центра Алла Бирюлево, Наталья Медведева и студенты Пыталовского филиала ОМК начали предновогоднюю неделю с поздравлений с наступающим Новым годом. Деды Морозы дарили жителям новогодние сувениры и пожелания, курсируя по улицам Пыталово. В благодарность горожане дарили улыбки и эмоции, а водители сигналили из машин. Деды Морозы с драконом поздравляют всех с Новым годом и желают мирного неба над головой, счастья, здоровья и позитивного настроения. Компанию Дедов Морозов жители смогут встретить на улицах нашего города ещё и завтра», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что псковичи смогут посетить резиденцию Деда Мороза в «Лофте».