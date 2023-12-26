Деды Морозы и дракон поздравляют жителей Пыталово с Новым годом
Компания Дедов Морозов поздравляет жителей Пыталово на улицах, сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
«Специалисты Молодёжного центра Алла Бирюлево, Наталья Медведева и студенты Пыталовского филиала ОМК начали предновогоднюю неделю с поздравлений с наступающим Новым годом. Деды Морозы дарили жителям новогодние сувениры и пожелания, курсируя по улицам Пыталово. В благодарность горожане дарили улыбки и эмоции, а водители сигналили из машин. Деды Морозы с драконом поздравляют всех с Новым годом и желают мирного неба над головой, счастья, здоровья и позитивного настроения. Компанию Дедов Морозов жители смогут встретить на улицах нашего города ещё и завтра», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что псковичи смогут посетить резиденцию Деда Мороза в «Лофте».
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