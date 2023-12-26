Глава Порховского района встретился с семьями бойцов СВО
Глава Порховского района Юрий Семёнов встретился с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), в Доме культуры сегодня, 26 декабря, сообщает газета «Порховский вестник».
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Глава района поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и вручил детям подарки. Отмечается, что после чаепития все смогли от души повеселиться вместе со сказочными героями около ёлки.
Ранее сообщалось, что пустошане доставили бойцам СВО письма и посылки.
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