Глава Порховского района встретился с семьями бойцов СВО

20:58, 26 декабря 2023, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов встретился с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), в Доме культуры сегодня, 26 декабря, сообщает газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»











Глава района поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и вручил детям подарки. Отмечается, что после чаепития все смогли от души повеселиться вместе со сказочными героями около ёлки.

Ранее сообщалось, что пустошане доставили бойцам СВО письма и посылки.