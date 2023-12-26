Борис Елкин поставил подпись в поддержку Владимира Путина

21:11, 26 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

«Решение принял давно и ни секунды в нём не сомневался. Владимир Владимирович – сильный лидер, гарант независимости нашего государства. Многие его решения стали отправной точкой для динамичного развития как города Пскова, так и региона в целом!» – написал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина поддержал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.