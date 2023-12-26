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Политика

Борис Елкин поставил подпись в поддержку Владимира Путина

Глава Пскова Борис Елкин поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

Борис Елкин поставил подпись в поддержку Владимира Путина. Фото здесь и далее из Telegram-канала главы Пскова

«Решение принял давно и ни секунды в нём не сомневался. Владимир Владимирович – сильный лидер, гарант независимости нашего государства. Многие его решения стали отправной точкой для динамичного развития как города Пскова, так и региона в целом!» – написал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина поддержал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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