Масштабную реставрацию проведут в Пушкинских Горах к 225-летию Александра Пушкина

22:25, 26 декабря 2023, ПАИ

Совещание о ходе реализации плана подготовки и проведения празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака состоялось вчера, 25 декабря, сообщает глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Михаила Ведерникова, в следующем году Псковская область планирует участвовать в федеральных программах, посвящённых 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Распоряжением Правительства РФ создан федеральных оргкомитет. В Псковской области одной из основных площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры станет территория Святогорского монастыря в Пушкинских Горах. Там уже начаты работы по ремонту, реставрации и благоустройству. Они продолжатся и в следующем году», – сказал губернатор.

Андрей Турчак рассказал и о других объектах, подлежащих реставрации.

«Мы сформировали перечень объектов, которые подлежат ремонтно-реставрационным работам. В Пятницких воротах предполагается проведение противоаварийных ремонтных работ. В Странноприимном доме будут выполнены ремонтные работы по приданию внешнего исторического облика с восстановлением штукатурного слоя, фасадов и труб, а также косметический ремонт внутреннего убранства. В Братском корпусе предусматривается ремонт, аналогичный по объёмам мероприятиям в Странноприимном доме, включая косметический ремонт внутренних помещений. Напомню, что правую часть мы сделали в прошлом году: это новая трапезная с пищеблоком, помещение библиотеки. Окна и двери уже заказаны. Идёт дефектовка стропильных систем. Нет никаких сомнений в том, что мы этот объект к 6 июня сдадим», – сказал он.

«В Анастасьевских воротах предусмотрена обработка поверхности, окрашивание фасадов, деревянных элементов и ворот. Торговая лавка и павильон строились в разные исторические периоды, сейчас задача – привести это всё к однотипным цветовым решениям и единой стилистике, также предусмотрены работы по восстановлению утраченных элементов, окрашиванию фасадов и замене деформированных частей. Дальше это большая и малая лестницы, здесь объёмный перечень мероприятий: восстановление штукатурного слоя на локальных участках, докомпоновка повреждённых швов каменной кладки и восстановление покрытий стен от столбика с последующим окрашиванием. Подготовлен перечень мероприятий для всего контура ограды. Где-то потребуется окраска с предварительной подготовкой, на более тяжёлых фрагментах нужно будет восстанавливать разрушенную кирпичную кладку», – продолжил Андрей Турчак.