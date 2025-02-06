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Эльфийский язык, фолк и рок: участники группы «Вольный ветер» стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Лидер и основатель фолк-рок-группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова и музыкант-мультиинструменталист Эдуард Гуленков стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эдуард Гуленков и Кристина Гуленкова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • что же всё-таки такое фолк-рок, объяснила Кристина Гуленкова: «Каждый музыкант по-своему воспринимает. Для кого-то это сказка, но облачено это ещё и в инструментальную форму. Если бы мы играли, предположим, на домре, балалайке и исключительно на гуслях, то это бы был всё-таки фолк, потому что более лёгкая музыка, хотя и фолк разный бывает»;
  • в песнях группы «Вольный ветер» есть знаки, вести, а также внутренний конфликт – и всё это должно подкрепляться насыщенной динамикой, плотным звуком;
  • фолк-рок позволяет человеку немного перестроиться и понять этнические жанры. «Чтобы изучать фольклор, человеку нужно быть готовым», – подчеркнула Кристина Гуленкова;
  • у группы есть песни даже на эльфийском языке: «Мы познакомились с одним замечательнейшим лингвистом из Москвы, когда ездили на мероприятия, посвящённые Джону Толкину и лингвистике. И благодаря этому знакомству удалось создать множество композиций на этих волшебных языках»;
  • «Вольный ветер» также поёт на старофранцузском, исландском, шведском, японском, кельтских и других языках;
  • о многообразии инструментов дома у музыкантов рассказал Эдуард Гуленков: «У нас весь дом завален инструментами всяческими. Есть гусли, англосаксонская лира, дудук, много духовых инструментов, бас-гитары, электрогитары, 12-струнные гитары, простые гитары, дарбука и многое другое».

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