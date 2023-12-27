Аномально тёплая новогодняя ночь ждёт жителей Европейской России – синоптики

07:56, 27 декабря 2023, ПАИ

Аномально тёплую погоду прогнозируют синоптики на территории Европейской России в новогоднюю ночь. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Огромная территория – от низовьев Енисея до Балтийского и Чёрного морей – по-прежнему будет укрыта облачностью обширной циклонической системы. Однако осадки повсеместно ослабеют. В южных областях страны они будут переходить в дожди, в Саратовской области – в ледяные. Ну а на западе Европейской России похолодает: сюда в тылу одного из вихрей хлынет арктический воздух», – объясняют синоптики.

При этом, появившиеся до новогодней ночи холода не смогут продержаться долго: они продлятся два дня, а затем новые циклоны принесут порции тепла, поясняют в «Фобосе». Так, например, в Санкт-Петербурге 27 и 28 декабря прогнозируется около -3...-4 градусов, а с пятницы, 29 декабря, температура воздуха достигнет +2 градусов.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова заявила, что весь остаток декабря характер погоды ожидается неустойчивым.