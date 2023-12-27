Борис Елкин поздравил спасателей с профессиональным праздником

08:21, 27 декабря 2023, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил спасателей глава Пскова Борис Елкин. Своё обращение он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают спасатели! Профессионалы, готовые рисковать своей жизнью, чтобы спасти нашу. Вы – настоящие герои, которые всегда готовы прийти на помощь и защитить людей от опасности. Вы работаете в любых, даже самых экстремальных условиях. Это невероятно сложная и важная работа», – отметил Борис Елкин.

Глава города также поблагодарил спасателей за профессионализм и отвагу, пожелал им здоровья, сил и энергии для продолжения благородной миссии.