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Михаил Ведерников поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГУ МЧС России и управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях с Днём спасателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников поздравил спасателей с профессиональным праздником. Фото: ПАИ

Спасатели в Псковской области достойно, честно и добросовестно решают возложенные на них задачи, ежегодно совершенствуют материально-техническую базу, проходят переподготовку и повышение квалификации, разрабатывают планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Михаил Ведерников. В этом году сотрудники МЧС спасли в Псковской области 150 человек, подчеркнул глава региона.

«В самые сложные и критические моменты жители области полагаются на вас, ваши оперативность, собранность и профессионализм. И каждый день вы оправдываете возложенное на вас доверие», – обратился губернатор к спасателям и поблагодарил их за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу, преданность и самоотверженность.

Отметим, что сегодня, 27 декабря, в России отмечают День спасателя. Праздник установлен указом президента в 1995 году.

Ранее в Псковской области учредили региональные звания заслуженных работников для спасателей и пожарных.

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