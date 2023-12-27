Михаил Ведерников поздравил спасателей с профессиональным праздником

09:56, 27 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГУ МЧС России и управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях с Днём спасателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Спасатели в Псковской области достойно, честно и добросовестно решают возложенные на них задачи, ежегодно совершенствуют материально-техническую базу, проходят переподготовку и повышение квалификации, разрабатывают планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Михаил Ведерников. В этом году сотрудники МЧС спасли в Псковской области 150 человек, подчеркнул глава региона.

«В самые сложные и критические моменты жители области полагаются на вас, ваши оперативность, собранность и профессионализм. И каждый день вы оправдываете возложенное на вас доверие», – обратился губернатор к спасателям и поблагодарил их за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу, преданность и самоотверженность.

Отметим, что сегодня, 27 декабря, в России отмечают День спасателя. Праздник установлен указом президента в 1995 году.

Ранее в Псковской области учредили региональные звания заслуженных работников для спасателей и пожарных.