Рекомендации по питанию во время новогодних путешествий дали врачи

10:10, 27 декабря 2023, ПАИ

Рекомендации по питанию во время новогодних путешествий в жаркие страны дали врачи, сообщает РИА Новости.

И взрослым, и детям не следует пробовать новые блюда в первые три дня, лучше позволить организму привыкнуть к изменившейся среде. Чтобы избежать кишечных инфекций, необходимо пить только бутилированную воду.

Взрослые лучше переносят акклиматизацию, чем дети, поэтому перед путешествием их нужно готовить заранее. За неделю до перелёта в другую страну рекомендуется обеспечить полноценное высыпание ребёнка в течение дня, в том числе включить дневной сон.

Перед поездкой необходимо собрать аптечку первой помощи, а также взять другие основные лекарства (например, обезболивающие, средства от аллергии, препараты для контроля хронических заболеваний).

Во время пребывания в жарких странах врачи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и носить брюки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать ожогов.

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