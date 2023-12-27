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Общество

Рекомендации по питанию во время новогодних путешествий дали врачи

Рекомендации по питанию во время новогодних путешествий в жаркие страны дали врачи, сообщает РИА Новости.

И взрослым, и детям не следует пробовать новые блюда в первые три дня, лучше позволить организму привыкнуть к изменившейся среде. Чтобы избежать кишечных инфекций, необходимо пить только бутилированную воду.

Взрослые лучше переносят акклиматизацию, чем дети, поэтому перед путешествием их нужно готовить заранее. За неделю до перелёта в другую страну рекомендуется обеспечить полноценное высыпание ребёнка в течение дня, в том числе включить дневной сон.

Перед поездкой необходимо собрать аптечку первой помощи, а также взять другие основные лекарства (например, обезболивающие, средства от аллергии, препараты для контроля хронических заболеваний).

Во время пребывания в жарких странах врачи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и носить брюки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать ожогов.

Ранее эксперты назвали топ популярных регионов России для новогодних туров, а россияне раскрыли траты на путешествия во время праздников.

Напомним, что эксперты составили топ российских регионов с необычными новогодними традициями. Возглавила рейтинг регионов с оригинальными новогодними традициями Карелия. Кто ещё вошёл в топ, читайте здесь.

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