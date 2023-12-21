Топ популярных регионов России для новогодних путешествий назвали эксперты

09:55, 21 декабря 2023, ПАИ

Самые популярные регионы России для новогодних путешествий назвали специалисты Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на данные основных представителей отрасли.

В топ-5 новогодних внутренних направлений 2024 года вошли курорты Краснодарского края (лидирует Сочи), Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москва, Подмосковье. Также востребован Север России (Великий Устюг, Карелия), Казань, Калининград, Тюменская область и туры по Золотому кольцу.

В среднем продолжительность поездки составляет три-пять дней, в Кавминводы едут на неделю.

Всего на новогодние праздники с туроператорами по стране отправятся в поездки примерно 600 тысяч туристов, отметили эксперты.

Напомним, ранее были названы самые необычные новогодние туры по России, а эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на новогодние путешествия.