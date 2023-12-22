Топ российских регионов с необычными новогодними традициями составили эксперты

14:04, 22 декабря 2023, ПАИ

Топ российских регионов с необычными новогодними традициями составили эксперты. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис для организации путешествий.

Карелия возглавила рейтинг регионов с оригинальными новогодними традициями. В последний день года карелы обязательно ходят в баню, а на ночь кладут под подушку небольшой кусочек хлеба, чтобы увидеть вещие сны. У жителей региона есть примета: 1 января нельзя ничего давать чужим людям, чтобы не понести убытки в новом году.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа верят, что в праздничную ночь важнее всего протопить чум (традиционное переносное жилище в виде шатра конической формы). Вместо ёлки ненцы наряжают любое дерево.

В Хакасии в Новый год подают баранью голову, которую по традиции разделывает самый почётный гость. Также здесь готовят потхы – кашу из муки со сметаной, а для детей – шарики из сливочного масла с талганом и черемухой.

Жители Татарстана отдают предпочтение выпечке, а не салатам. В частности, чак-чак, который является символом благополучия и сладкой жизни, принято брать с собой в качестве гостинца при походе в гости 1 января. Ещё одним обязательным праздничным блюдом является губадия, а вместо алкоголя многие татары предпочитают пить чай, кумыс и айран.

Также в рейтинг вошла Чувашия, где с Рождества до Крещения отмечают старинный зимний праздник сурхури. В Чечне устраивают джигитовку (скачки на лошадях, во время которых наездники выполняют гимнастические и акробатические трюки) и готовят традиционные блюда – чепалгаш и жижиг-галнаш. В Северной Осетии в Новый год традиционно около дома разводят костры, которые, как считается, защищают от злых духов.

Ранее были названы самые популярные регионы России для новогодних путешествий.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. С индексом оливье можно ознакомиться здесь.

Напомним, что россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей и животных. Прочитать об этом можно здесь.