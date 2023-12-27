Банкоматы Сбера начали приём наличных без карт

11:49, 27 декабря 2023, ПАИ

Через банкоматы Сбера теперь можно положить деньги на счёт, не используя банковскую карту, сообщили ПАИ в пресс-службе организации со ссылкой на заявление старшего вице-президента, руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяны Галкиной.

По её словам, во всех банкоматах Сбера с функцией приёма наличных денег добавили опцию внесения средств без карты. Речь идёт о 98 % всего банкоматного парка Сбербанка.

Новая функция будет особенно полезна для тех людей, кто не носит с собой банковскую карту, уточнила эксперт. Для того чтобы воспользоваться нововведением, необходимо на экране банкомата выбрать опцию «Внести через Сбербанк онлайн». После этого нужно отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона в приложении, подтвердить карту или счёт зачисления и внести деньги в банкомат, уточнили в пресс-службе Сбера.

Ранее сообщалось, что в этом году Сбербанк не дал мошенникам украсть у клиентов 200 млрд рублей.