Банкоматы Сбера начали приём наличных без карт
Через банкоматы Сбера теперь можно положить деньги на счёт, не используя банковскую карту, сообщили ПАИ в пресс-службе организации со ссылкой на заявление старшего вице-президента, руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяны Галкиной.
По её словам, во всех банкоматах Сбера с функцией приёма наличных денег добавили опцию внесения средств без карты. Речь идёт о 98 % всего банкоматного парка Сбербанка.
Новая функция будет особенно полезна для тех людей, кто не носит с собой банковскую карту, уточнила эксперт. Для того чтобы воспользоваться нововведением, необходимо на экране банкомата выбрать опцию «Внести через Сбербанк онлайн». После этого нужно отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона в приложении, подтвердить карту или счёт зачисления и внести деньги в банкомат, уточнили в пресс-службе Сбера.
Ранее сообщалось, что в этом году Сбербанк не дал мошенникам украсть у клиентов 200 млрд рублей.
Бонусы за заботу: Сбер запустил онлайн-сервис «Зелёный индекс» для развития полезных привычек
Псковский омбудсмен заключил соглашение с Гострудинспекцией для повышения гарантий трудовых прав
Инициатива юнармейцев ПсковГУ вошла в пятёрку лучших среди проектов «Я горжусь. Наставники»