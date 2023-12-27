О новом методе обеспечения защиты бюллетеней на президентских выборах рассказал Игорь Сопов

17:18, 27 декабря 2023, ПАИ

О новом методе защиты сейф-пакетов с избирательными бюллетенями во время президентских выборов, который будут применять и в Псковской области, рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Из нового: в этот раз Центральная избирательная комиссия предложит специальные защитные марки, которые будут клеиться на сейф-пакет. Это будет дополнительной защитой, чтобы потом не было нареканий со стороны наблюдателей или членов комиссии», – отметил Игорь Сопов.

При этом традиционно на участках будет организовываться видеонаблюдение. Причём на 100-120 УИКах будут использоваться камеры федерального значения.

Всего в Псковской области на президентских выборах будет 26 территориальных избирательных комиссий и 573 участковые избирательные комиссии. Также в это время будет работать 5 124 члена комиссий.

На данный момент в регионе насчитывается 506 042 избирателя, отметил Игорь Сопов.