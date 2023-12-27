Более 200 млн рублей было направлено на обновление псковских учреждений культуры по нацпроекту в 2023 году

17:28, 27 декабря 2023, ПАИ

Итоги работы комитета по культуре Псковской области подвела его председатель Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Несколько лет подряд в регионе реализуется президентский нацпроект «Культура», благодаря которому обновляем наши учреждения. Идет строительство, оснащение мебелью, реконструкции, капремонт. Это является дополнительным рывком в развитии инфраструктуры культуры и развитии творческого потенциала региона», – подчеркнула она.

В 2023 году завершилось строительство Центра культурного развития в Острове, открытие которого состоится в следующем году. Кроме того, завершен ремонт домов культуры в деревне Торошино Псковского района и Церковище Усвятского района, поделилась Ольга Тимофеева.

«Яркое событийное мероприятие в рамках ведения библиотечной деятельности – преобразование одной из библиотек Пскова в модельную. Три детские школы искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Впервые в этом году реализован нацпроект по направлению оснащения муниципальных и государственных музеев. Шесть муниципальных и один региональный музеи получили оборудование – витрины и мультимедийное оборудование, которое является флагманом в развитии музейного дела», – рассказала гостья медиацентра.

Отметим, всего за 2023 год в рамках нацпроекта «Культура», инициированного по поручению президента России Владимира Путина, Псковской области было выделено более 200 млн рублей.