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Культура

Более 200 млн рублей было направлено на обновление псковских учреждений культуры по нацпроекту в 2023 году

Итоги работы комитета по культуре Псковской области подвела его председатель Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото: Дом культуры в деревне Церковище Усвятского района после капремонта. Фото: Псковский областной центр народного творчества

«Несколько лет подряд в регионе реализуется президентский нацпроект «Культура», благодаря которому обновляем наши учреждения. Идет строительство, оснащение мебелью, реконструкции, капремонт. Это является дополнительным рывком в развитии инфраструктуры культуры и развитии творческого потенциала региона», – подчеркнула она.

В 2023 году завершилось строительство Центра культурного развития в Острове, открытие которого состоится в следующем году. Кроме того, завершен ремонт домов культуры в деревне Торошино Псковского района и Церковище Усвятского района, поделилась Ольга Тимофеева.

«Яркое событийное мероприятие в рамках ведения библиотечной деятельности – преобразование одной из библиотек Пскова в модельную. Три детские школы искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Впервые в этом году реализован нацпроект по направлению оснащения муниципальных и государственных музеев. Шесть муниципальных и один региональный музеи получили оборудование – витрины и мультимедийное оборудование, которое является флагманом в развитии музейного дела», – рассказала гостья медиацентра.

Отметим, всего за 2023 год в рамках нацпроекта «Культура», инициированного по поручению президента России Владимира Путина, Псковской области было выделено более 200 млн рублей.

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