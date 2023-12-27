Помощь Псковского облсовпрофа отметило реготделение Красного Креста

18:46, 27 декабря 2023, ПАИ

Благодарственным письмом в адрес председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова было отмечено содействие работе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в Псковской области. Вручение состоялось в ходе заседания президиума Псковского областного совета профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы благодарим Игоря Олеговича и профсоюзное объединение за активную помощь и поддержку, участие и содействие в работе Красного Креста в Псковской области. Вашу помощь в отношении беженцев, переселенцев, старшего поколения отметили все участники программ», – отметила председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«К нам приезжают из новых регионов России те, кто в данный момент вынужден покинуть свои дома. Они устраиваются на работу у нас в Псковской области, здесь находят свой новый дом. И мы как профсоюзы должны принимать активное участие в их судьбе. Мы работаем ради людей!» – поблагодарил Красный Крест за сотрудничество Игорь Иванов. Он также выразил желание продолжить совместную работу над проектами.

Также в ходе заседания состоялось вручение свидетельства о профессиональной переподготовке по направлению оказания первичной психологической помощи сотруднице Псковского облсовпрофа, волонтёру Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Елене Ивановой.

Напомним, что 20 и 21 декабря Псковский областной совет профсоюзов совместно с Молодёжным советом провели в детских домах в Печорах и Острове выездную акцию «Подари ребёнку праздник».

О том, как вынужденным переселенцам получить работу в Псковской области, читайте здесь.

Ранее Игорь Иванов подчёркивал, что социальное партнёрство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений.

Отметим, что квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов можно найти в совместной рубрике ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право».