Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Помощь Псковского облсовпрофа отметило реготделение Красного Креста

Благодарственным письмом в адрес председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова было отмечено содействие работе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в Псковской области. Вручение состоялось в ходе заседания президиума Псковского областного совета профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Помощь Псковского облсовпрофа отметило реготделение Красного Креста. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы благодарим Игоря Олеговича и профсоюзное объединение за активную помощь и поддержку, участие и содействие в работе Красного Креста в Псковской области. Вашу помощь в отношении беженцев, переселенцев, старшего поколения отметили все участники программ», – отметила председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«К нам приезжают из новых регионов России те, кто в данный момент вынужден покинуть свои дома. Они устраиваются на работу у нас в Псковской области, здесь находят свой новый дом. И мы как профсоюзы должны принимать активное участие в их судьбе. Мы работаем ради людей!» – поблагодарил Красный Крест за сотрудничество Игорь Иванов. Он также выразил желание продолжить совместную работу над проектами.

Также в ходе заседания состоялось вручение свидетельства о профессиональной переподготовке по направлению оказания первичной психологической помощи сотруднице Псковского облсовпрофа, волонтёру Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Елене Ивановой.

Напомним, что 20 и 21 декабря Псковский областной совет профсоюзов совместно с Молодёжным советом провели в детских домах в Печорах и Острове выездную акцию «Подари ребёнку праздник».

О том, как вынужденным переселенцам получить работу в Псковской области, читайте здесь.

Ранее Игорь Иванов подчёркивал, что социальное партнёрство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений.

Отметим, что квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов можно найти в совместной рубрике ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2023

Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии
27 декабря 2023

Новое отделение дневного пребывания открылось в псковских мастерских для инвалидов
27 декабря 2023

Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
27 декабря 2023

Новая новогодняя инсталляция появилась в Плюссе
27 декабря 2023

Экспозиция «Кабинет купца Поганкина» откроется завтра в Псковском музее
27 декабря 2023

Помощь Псковского облсовпрофа отметило реготделение Красного Креста
27 декабря 2023

Полицейские поздравили детей в Порховском районе
27 декабря 2023

Ольга Тимофеева: Всегда беспокоишься за новые культурные проекты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...