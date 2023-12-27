Новая новогодняя инсталляция появилась в Плюссе
Новая новогодняя инсталляция появилась в сквере возле здания администрации в Плюссе, сообщает газета «Плюсский край».
Отмечается, что светящаяся фигура была приобретена на средства, выделенные губернатором региона Михаилом Ведерниковым из резервного фонда правительства Псковской области.
Ранее сообщалось, что новые световые инсталляции появились в Пушкинских Горах.
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27 декабря 2023
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