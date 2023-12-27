Новая новогодняя инсталляция появилась в Плюссе

18:57, 27 декабря 2023, ПАИ

Новая новогодняя инсталляция появилась в сквере возле здания администрации в Плюссе, сообщает газета «Плюсский край».

Отмечается, что светящаяся фигура была приобретена на средства, выделенные губернатором региона Михаилом Ведерниковым из резервного фонда правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что новые световые инсталляции появились в Пушкинских Горах.