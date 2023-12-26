Новые световые инсталляции появились в Пушкинских Горах

22:39, 26 декабря 2023, ПАИ

Новые световые инсталляции появились в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой







«Предновогоднее преображение Пушкинских Гор! Новые светящиеся фигуры, приобретённые на 1 млн рублей, выделенный губернатором области Михаилом Ведерниковым нашему району, украсили пространства и стали точкой притяжения для детей и взрослых. Кроме того, приобретены новые гирлянды и ёлочные украшения на новогоднюю ёлку», – написала она.

Ранее сообщалось, что эксклюзивные световые украшения устанавливали в Кунье.

Кроме того, порядка 20 мастеров представили свои изделия на выставке в Опочке. В этом году она проходит в преддверии новогодних праздников под названием «Волшебство под Рождество».