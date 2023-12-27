Псковичам рассказали, что делать, если родственник в зоне СВО не выходит на связь

20:35, 27 декабря 2023, ПАИ

Что делать, если вы потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В случае потери связи с родственником, который находится в зоне спецоперации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных.

Ранее сообщалось, что в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове состоялось торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий.