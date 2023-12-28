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Общество

Погода сегодня предсказывает, каким будет март

28 декабря православные верующие отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке, сообщает calend.ru.

Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника на Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности. Конечно, поминают его и в этот день: все, кто связан с морем, по возможности идут в церковь и ставят свечу святому Трифону.

Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако солнечные лучи были ещё слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», — советовали люди.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

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