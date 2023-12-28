Международный день кино отмечается 28 декабря

08:37, 28 декабря 2023, ПАИ

Международный день кино отмечается 28 декабря, сообщает calend.ru.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.

Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьеры получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Кстати, его демонстрация вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки и увеличению продолжительности фильмов. Качественно изменился подход к режиссуре и приёмам актёрской игры, начали формироваться жанры кинематографа, оформилось их художественное своеобразие, специфический набор изобразительных приемов. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от плёночного до цифрового.

В разных странах мира установлены свои дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается 27 августа.