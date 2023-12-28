Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день кино отмечается 28 декабря

Международный день кино отмечается 28 декабря, сообщает calend.ru.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.

Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьеры получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Кстати, его демонстрация вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки и увеличению продолжительности фильмов. Качественно изменился подход к режиссуре и приёмам актёрской игры, начали формироваться жанры кинематографа, оформилось их художественное своеобразие, специфический набор изобразительных приемов. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от плёночного до цифрового.

В разных странах мира установлены свои дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается 27 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Атлантический циклон накроет Псковскую область
28 декабря 2023

«Экопром» узнал, какую ёлку будут ставить псковичи к Новому году
28 декабря 2023

Противодроновое ружьё передал островским военным Дмитрий Быстров
28 декабря 2023

Более половины псковичей считают оливье главным салатом на новогоднем столе
28 декабря 2023

Оборудование для борьбы с сахарным диабетом поступает в Псковскую область
28 декабря 2023

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2024 года
28 декабря 2023

Первый тур голосования премии «Народное признание» стартует сегодня
28 декабря 2023

Три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...