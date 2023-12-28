Схема движения пяти автобусов изменилась в Пскове

13:07, 28 декабря 2023, ПАИ

С 28 декабря возобновилось движение по ранее действовавшей схеме маршрутов автобусов № 2, 5, 8, 8А и 19 в Пскове при следовании от площади Ленина. Изменение движения связано с открытием движения на участке дороги по улице Горького от Рижского проспекта до улицы Конной (в одну сторону). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Схема движения автобуса маршрута № 5 при следовании от вокзала не изменяется. Движение осуществляется с поворотом на улицу Розы Люксембург и улицу Народную.