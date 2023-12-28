Тысячу бесплатных посылок отправили жители Псковской области в зону СВО

10:00, 28 декабря 2023, ПАИ

С мая по декабрь псковская почта обработала тысячу бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

«В предновогодний период традиционно увеличивается объем отправлений. Много писем и еще больше посылок мы отправляем в зону СВО. К посылкам военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Их очень ждут наши ребята, поэтому посылки максимально быстро обрабатываются и передаются для дальнейшего вручения адресатам», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Посылки из Псковской области попадают в логистический центр почты в Москве. Там почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.