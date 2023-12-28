Врио ректора ПОИПКРО: Отрадно видеть развитие Псковской области

12:20, 28 декабря 2023, ПАИ

Отрадно видеть развитие Псковской области, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), заместитель председателя общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Екатерина Гончарова, комментируя бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.

Екатерина Гончарова отметила, что на образовательную сферу будет выделено 12,5 млрд рублей. В 2024 году начнется строительство школы для одарённых детей на 800 мест с кампусом и двумя чашами бассейна, будет проведен капитальный ремонт шести образовательных организаций, продолжено строительство новых школ.

«В современной истории Псковской области такого масштабного строительства образовательных учреждений не было никогда, уточнил губернатор. Крайне важно, создавать комфортные условия работы для педагогов и возможности для обучающихся. Отрадно видеть, как с каждым годом Псковская область развивается», – заявила Гончарова.