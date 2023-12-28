Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врио ректора ПОИПКРО: Отрадно видеть развитие Псковской области

Отрадно видеть развитие Псковской области, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), заместитель председателя общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Екатерина Гончарова, комментируя бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова.

Екатерина Гончарова отметила, что на образовательную сферу будет выделено 12,5 млрд рублей. В 2024 году начнется строительство школы для одарённых детей на 800 мест с кампусом и двумя чашами бассейна, будет проведен капитальный ремонт шести образовательных организаций, продолжено строительство новых школ.

«В современной истории Псковской области такого масштабного строительства образовательных учреждений не было никогда, уточнил губернатор. Крайне важно, создавать комфортные условия работы для педагогов и возможности для обучающихся. Отрадно видеть, как с каждым годом Псковская область развивается», – заявила Гончарова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Итоги работы Псковского МЧС обсуждают в медиацентре ПАИ
28 декабря 2023

Билайн запустил 4G в восьми небольших деревнях Псковской области
28 декабря 2023

Объявлен конкурс на ремонт улицы Германа в Пскове
28 декабря 2023

Михаил Ведерников рассказал о планах поддержки наставничества в Псковской области
28 декабря 2023

Схема движения пяти автобусов изменилась в Пскове
28 декабря 2023

Учитель из Себежского района победила во Всероссийском конкурсе «Уголок России»
28 декабря 2023

Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году
28 декабря 2023

Псковский омбудсмен и областной прокурор обсудили защиту прав жителей региона

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...