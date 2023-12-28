Михаил Ведерников рассказал о планах поддержки наставничества в Псковской области

13:41, 28 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия» рассказал о том, какие меры принимаются в регионе для поддержки наставничества, и что планируется сделать на перспективу.

«В начале Года педагога и наставника мы приняли целую программу, потому что у нас, к сожалению, дефицит медицинских кадров очень высокий, но мы уже качнули маятник в обратную сторону. Прогнозируя ситуацию по педагогам, понимаем, что через несколько лет эта проблема тоже может очень остро встать. Поэтому крайне важно, чтобы опытные преподаватели всё-таки ещё задержались в профессии и не уходили, чтобы молодые люди получали профильное образование и шли в профессию. И важно, чтобы была эта связка», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Для этого был принят ряд мер поддержки наставничества, отметил он. В частности, в этом году сто наставников ежемесячно получают по десять тысяч рублей. Такая мера поддержки сохранится и в 2024 году.

«Мы считаем, что это хорошая практика, по крайней мере по итогам года могу сказать, что она точно свой результат показала», – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, будут прорабатываться вопросы о поддержке наставничества и в других сферах, где есть проблемы с кадрами, заявил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор принял участие в заседании Государственного совета, которое провёл президент России Владимир Путин в Кремле. Основной темой совещания стало укрепление роли педагога и наставника.