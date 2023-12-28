Сергей Лаврухин: В Пскове достойное патриотическое воспитание

18:51, 28 декабря 2023, ПАИ

В Пскове достойное патриотическое воспитание, заявил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 декабря.

В Пскове открыты кадетские классы, которые активно курируются, за каждым классом закреплён наставник, напомнил Сергей Лаврухин.

«У нас достойное патриотическое воспитание. Мы не стремимся, чтобы все стали пожарными или спасателями. В любом случае какое-то количество ребят из кадетских классов станет сотрудниками систем МЧС. Даже если этого не случится, они многое приобретут: и правила оказания первой помощи, и будут знать, как вести себя в экстремальных условиях», – отметил Сергей Лаврухин.

Напомним, 31 августа были открыты классы пожарной охраны на базе гимназии № 29 в Пскове.