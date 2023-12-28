Определены места для запуска фейерверков и петард в Пскове

18:30, 28 декабря 2023, ПАИ

В Пскове определены места, рекомендованные для безопасного использования пиротехнических изделий. Это шесть площадок: сквер Пограничников, парк реки Милевки, набережная Великой в районе городского пляжа, Ольгинская набережная возле кампуса, сквер 60-летия Октября и сквер Ветеранов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 декабря.

Он также напомнил рекомендации по использованию пиротехнических изделий. Фейерверки можно запускать только на больших открытых площадках без деревьев и построек, в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей. Запрещено использовать пиротехнику при сильном ветре и рядом с жилыми домами (фейерверк может попасть в окно, залететь на балкон или чердак и стать причиной пожара). Зрители должны находиться на расстоянии 35–50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

Если потенциальное место для запуска фейерверков, летящих вверх, не подходит, можно воспользоваться изделиями наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колёсами.

Отметим, что в новогоднюю ночь запускать салюты в Псковской области будет разрешено с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Запуск до и после указанного времени будет считаться административным правонарушением.