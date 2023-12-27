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Экономика

На 88,6% выросло производство мебели в Псковской области

Об объёмах обрабатывающего производства в Псковской области в январе – ноябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Обрабатывающее производство выросло на 6,5 %.

Максимальные темпы прироста показало производство мебели (на 88,6 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 48,6 %), текстильных изделий (на 29,8 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 27,1 %), прочих транспортных средств и оборудования (на 21,2 %).

Наибольшее снижение объёмов выпуска зафиксировано в производстве прочих готовых изделий (на 20,7 %), машин и оборудования, не включённых в другие группировки (на 18,5 %).

Всего в Псковской области за январь – ноябрь 2023 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 181,3 млрд рублей, 87,2 % из которых приходятся на обрабатывающие производства.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Псковской области выросло на 9,3 %.

Напомним, Псковская область вошла в топ-10 по объёму финансовой поддержки бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы. Сообщалось также, что псковские депутаты предложили повысить эффективность контроля за управляющими компаниями.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ключевые инвестиционные проекты 2024 года.

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