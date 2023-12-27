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Экономика

На 9,3% выросло промышленное производство в Псковской области

Об объёмах промышленного производства в Псковской области в январе – ноябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с январём – ноябрём 2022 года в этом году объёмы промышленного производства выросли на 9,3 %.

Наибольшее увеличение показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 68,4 %.

На 4,8 % сократилась добыча полезных ископаемых, на 2,2 % – энергетический сектор, тепло- и газоснабжение.

Напомним, в Псковской области увеличилось производство химической продукции. Кроме того, сообщалось, что в регионе на производство электробусов потратят более двух миллиардов рублей.

Отметим также, что в Псковской области на 89 % выросла потребность в многозадачных сотрудниках.

Сообщалось, что пять наименований продукции четырёх производителей Псковской области были признаны лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2023». Ранее губернатор региона Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации нацпроектов и развитии промышленности в Псковской области.

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