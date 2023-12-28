Юрий Ильин: Опочка готова к новогодним праздникам

21:59, 28 декабря 2023, ПАИ

Опочка готова к новогодним праздникам, написал в своём Telegram-канале глава Опочецкого района Юрий Ильин.



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

















«В Опочке уже царит настоящая новогодняя атмосфера. Улицы украшены яркими огнями, витрины магазинов и домов радуют глаза праздничными украшениями, в парке Победы установлены новые красивые световые иллюминации, которые появились благодаря финансовой поддержке губернатора Михаила Ведерникова. Спасибо. Пусть этот праздничный сезон принесёт нам всем много светлых эмоций и радостных моментов!» – написал Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что в Опочке открыли главную новогоднюю ёлку.