Юрий Ильин: Опочка готова к новогодним праздникам
Опочка готова к новогодним праздникам, написал в своём Telegram-канале глава Опочецкого района Юрий Ильин.
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
«В Опочке уже царит настоящая новогодняя атмосфера. Улицы украшены яркими огнями, витрины магазинов и домов радуют глаза праздничными украшениями, в парке Победы установлены новые красивые световые иллюминации, которые появились благодаря финансовой поддержке губернатора Михаила Ведерникова. Спасибо. Пусть этот праздничный сезон принесёт нам всем много светлых эмоций и радостных моментов!» – написал Юрий Ильин.
Ранее сообщалось, что в Опочке открыли главную новогоднюю ёлку.
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