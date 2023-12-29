Борис Елкин призвал псковичей принять участие в проекте «Всей семьёй»

15:22, 29 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин призвал жителей города принять участие в проекте «Всей семьёй», который инициирован организацией «Я помогаю детям».

Раз в неделю семьи-участники будут получать задания, которые они должны выполнить всей семьёй – всей семьёй приготовить ужин, заняться спортом или сходить в музей. После чего в соцсети «ВКонтакте» нужно будет выложить фотографию, на которой видно, как семья выполнила задание. К посту нужно будет добавить хештеги #всейсемьей и #всейсемьей60.

«Что можно сделать всей семьей в Пскове? Сходить на каток, прогуляться по новогодним локациям или отыскать все десять барсиков… Включайте фантазию, участвуйте и выигрывайте призы. 100 самых активных семей получат в подарок путешествие по России», – отметил Борис Елкин.

Официальный сайт проекта – всейсемьей.рф, а группа в соцсети «ВКонтакте» – vk.com/im?sel=-223569207.