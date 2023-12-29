Мальчик с ОВЗ получил поздравление от псковского губернатора

17:32, 29 декабря 2023, ПАИ

Мальчика с ограниченными возможностями здоровья Глеба Богданова с Новым годом поздравил от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Глеб «солнечный человек»: у него врожденное заболевание – синдром Дауна. Однако это не мешает ему вести активный образ жизни. Мальчик любит рисовать, недавно он подарил одну из своих картин главе региона. В свою очередь Михаил Ведерников прислал Глебу набор для творчества и сладкий подарок», – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав исполнили желание 11-летней девочки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».