Россияне рассказали, какой фильм хотели бы посмотреть в Новый год
Россияне рассказали, какой советский фильм хотели бы посмотреть в новогодние праздники. Самым ожидаемым россиянами фильмом оказался «Иван Васильевич меняет профессию» (31 %), пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова заняла второе место (30 %), а третье место – новогодний фильм «Чародеи» Константина Бромберга.
Кроме того, в топ-10 вошли «Девчата», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука».
Отметим, что в новогодние праздники в кинотеатрах России состоится ряд кинопремьер. ПАИ составило список фильмов и мультфильмов, которые псковичи смогут посмотреть в ближайшие недели. Что псковичам посмотреть в новогодние праздники, читайте здесь.
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