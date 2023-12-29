Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ получил лицензию на обучение по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов

Псковский государственный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Соответствующие изменения в действующую лицензию ПсковГУ были внесены сегодня, 29 декабря, и опубликованы на сайте Рособрнадзора Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

ПсковГУ получил лицензию на обучение по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Фото: ПсковГУ

Это даст вузу возможность готовить врачей-педиатров и терапевтов на базе ПсковГУ и действующих учреждений здравоохранения Псковской области.

«Впервые ПсковГУ открывает такую программу. Это означает, что выпускникам нашего медфака Института медицины и экспериментальной биологии не нужно будет покидать регион для дальнейшего обучения, как это происходило ранее. Теперь молодые специалисты получили возможность остаться работать в Псковской области, а для региона это существенный шаг в сторону решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Это очень значимое достижение коллектива нашего университета», – отметила ректор Наталья Ильина.

Как отмечает директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро, теперь медицинский факультет закроет всю линейку непрерывного образования по направлению подготовки кадров для здравоохранения региона.

Напомним, одним из стратегических проектов Псковского государственного университета по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» является научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области. Цель проекта – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2023

Более полумиллиарда рублей направлено на меры обеспечения безопасности в Псковской области
29 декабря 2023

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове

29 декабря 2023

Михаил Ведерников наградил лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник»
29 декабря 2023

Детский хор воскресной школы Псково-Печерского монастыря стал лауреатом I степени IX фестиваля «София»
29 декабря 2023

Новогодний танцевальный марафон начинается на «7 НЕБЕ» в Пскове
29 декабря 2023

Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию преступлений в сфере оборота наркотиков
29 декабря 2023

ПсковГУ получил лицензию на обучение по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов
29 декабря 2023

Бременские музыканты выступают на льду в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...