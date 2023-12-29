ПсковГУ получил лицензию на обучение по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов

18:29, 29 декабря 2023, ПАИ

Псковский государственный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Соответствующие изменения в действующую лицензию ПсковГУ были внесены сегодня, 29 декабря, и опубликованы на сайте Рособрнадзора Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Это даст вузу возможность готовить врачей-педиатров и терапевтов на базе ПсковГУ и действующих учреждений здравоохранения Псковской области.

«Впервые ПсковГУ открывает такую программу. Это означает, что выпускникам нашего медфака Института медицины и экспериментальной биологии не нужно будет покидать регион для дальнейшего обучения, как это происходило ранее. Теперь молодые специалисты получили возможность остаться работать в Псковской области, а для региона это существенный шаг в сторону решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Это очень значимое достижение коллектива нашего университета», – отметила ректор Наталья Ильина.

Как отмечает директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро, теперь медицинский факультет закроет всю линейку непрерывного образования по направлению подготовки кадров для здравоохранения региона.

Напомним, одним из стратегических проектов Псковского государственного университета по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» является научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области. Цель проекта – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.