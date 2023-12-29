Стали известны подробности смертельного ДТП с участием горящих автомобилей на трассе Санкт-Петербург – Невель

22:49, 29 декабря 2023, ПАИ

Подробности ДТП с участием горящих автомобилей, которое произошло сегодня, 29 декабря, на трассе Санкт-Петербург – Невель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

«В 19:43 на 422-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП с тремя транспортными средствами. По предварительной информации, Land Cruiser столкнулся с лесовозом, у которого кончилось топливо, и он остановился на краю проезжей части. После ДТП автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом, после чего иномарка загорелась», – говорится в сообщении.

Видео с места возгорания опубликованы здесь.

В результате ДТП водитель и пассажир Land Cruiser погибли. Водители большегрузов не пострадали. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

На данный момент движение по трассе возобновлено.