Трактор угнали в Дедовичском районе

09:27, 30 декабря 2023, ПАИ

Полицейские установили лиц, которые подозреваются в неправомерном завладении трактором в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, от дома в деревне Большая Храпь Дедовичского района был угнан трактор МТЗ. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» провели оперативно-разыскные мероприятия и установили двух безработных жителей Дедовического района – 28-летнего и 21-летнего.

По версии следствия, молодые люди решили прокатиться на чужом тракторе, но не справились с управлением, съехали в придорожную канаву, после чего бросили сельхозмашину и скрылись.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что 35-летняя псковичка украла из магазина сковороду и продукты.

Напомним, что 29 декабря произошло столкновение фуры и автомобиля Land Cruiser в Опочецком районе Псковской области, у деревни Аристово. После столкновения произошло возгорание автомобилей. Видео с места возгорания опубликованы здесь.