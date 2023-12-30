Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Псковском районе

15:55, 30 декабря 2023, ПАИ

Ключи от новых благоустроенных квартир получили три человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.

Алёна, Дмитрий и Александр встретят 2024 год в своём новом жилье.

«Поздравляем! Пусть в ваших домах царит семейное тепло, уют и благополучие!» – отметили в администрации.

Всего в 2023 году в Псковском районе приобретено шесть квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году администрация Пскова для детей-сирот приобрела 49 квартир в многоквартирных домах, а также построила пять малоэтажных домов по девять квартир.

Напомним, в 2024 году на обеспечение 160 детей-сирот жильём в бюджете Псковской области заложено 337 млн рублей.