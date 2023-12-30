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Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Псковском районе

Ключи от новых благоустроенных квартир получили три человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.

Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Псковском районе. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Алёна, Дмитрий и Александр встретят 2024 год в своём новом жилье.

«Поздравляем! Пусть в ваших домах царит семейное тепло, уют и благополучие!» – отметили в администрации.

Всего в 2023 году в Псковском районе приобретено шесть квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году администрация Пскова для детей-сирот приобрела 49 квартир в многоквартирных домах, а также построила пять малоэтажных домов по девять квартир.

Напомним, в 2024 году на обеспечение 160 детей-сирот жильём в бюджете Псковской области заложено 337 млн рублей.

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